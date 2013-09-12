Реконструкция дороги Киев - Чоп обойдется в 1 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил проект реконструкции участка автомобильной дороги Киев - Чоп в границах Житомирской области общей сметной стоимостью 1 млрд грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №678-р от 4 сентября, опубликованном на сайте правительства.

«Утвердить представленный Министерством инфраструктуры проект «Реконструкция автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево, Ужгород) на участке км 129,6 - км 151,73, Житомирская область», разработанный Житомирской филиалом государственного предприятия «Укргипродор» - «Житомирдипродор» и рекомендовать к утверждению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства», - говорится в распоряжении.

Согласно распоряжению, длина дороги составляет 22,332 км. Общая сметная стоимость проекта – 1,009 млрд грн, из которых расходы на строительно-монтажные работы – 798,797 млн грн. Предусматривается, что капитальный ремонт дороги будет длиться 24 месяца.

Как сообщал УНИАН, в Украине до конца года будет отремонтировано порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансировано выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.

Стоимость строительства одного километра автомобильной дороги 1-й категории в Украине составляет 5,6 млн долл., что в 2,5 раза меньше, чем в Европе.