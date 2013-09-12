Аэропорт «Домодедово» раскрыл собственников

Конечным собственником предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность в Домодедово, является российский гражданин Дмитрий Каменщик, пишет Лента.ru со ссылкой на пресс-релиз аэропорта «Домодедово».

В сообщении отмечается, что компания сочла необходимым опубликовать информацию о конечных собственниках в связи с требованиями властей.

11 сентября Минэкономразвития представило на общественное обсуждение законопроект, в котором предлагается ввести ограничения для тайных собственников стратегических объектов транспортной инфраструктуры.

В частности, из законопроекта следует, что владелец более одного процента акций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций (перечень объектов составит правительство) должен каждый квартал предоставлять информацию о себе. В противном случае голосование пакетом неназванного собственника на собрании акционеров будет ограничено, а ФСБ займется розыском реального владельца акций.

Российские власти в первый раз озаботились поиском конечных собственников «Домодедово» в феврале 2011 года после теракта в аэропорту. В мае того же года стало известно, что аэропорт принадлежит компании DME Limited, а ее собственником, в свою очередь, является Дмитрий Каменщик.

«Домодедово» раскрыло акционерную структуру в рамках подготовки к IPO (первичное размещение акций на бирже). Впоследствии аэропорт передумал выходить на биржу и засекретил информацию о собственниках, а Каменщик объявил себя наемным менеджером, а не акционером.

В это же время неоднократно сообщалось о грядущей смене собственников аэропорта. В частности, в покупатели актива записывали нескольких дружественных Кремлю бизнесменов, в частности, Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, Виктора Вексельберга Алишера Усманова. В феврале 2012 года DME Limited была закрыта, активы «Домодедово» перевели на кипрский офшор Verulia, собственники которого официально не назывались.