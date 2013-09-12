Донецкая железная дорога увеличила убытки от пассажироперевозок на 27%

Донецкая железная дорога (ДЖД) повысила убытки от пассажирских перевозок на 27,5% до 65 млн грн с 51 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ДЖД.

«Несмотря на то, что сегодня услуги по перевозке населения выполняют многие транспортные компании, железнодорожный транспорт является наиболее популярным, надежным и доступным по ценам», - отмечает пресс-служба дороги, уточнив, что ни один вид транспорта не предоставляет такое количество льгот, как железные дороги.

Льготами на проезд железнодорожным транспортом пользуются 26 категорий населения, включая детей, студентов, инвалидов и ветеранов войны и труда.

«Именно поэтому железная дорога пользуется большой популярностью в перевозках, а во время летнего сезона спрос растет втрое», - подчеркнула пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, за летний период этого года Донецкая железная дорога реализовала более 1 млн 774 тыс. пассажирских билетов, что составляет 90% от общего количества проездных документов, предлагаемых ДЖД. При этом наиболее популярным направлением в летний сезон является крымское.

В рамках расширения пассажирских мест во время летнего периода ДЖД использовала все резервы собственного парка пассажирского подвижного состава.

По информации ведомства, за июнь-август текущего года из Донбасса в Крым курсировало пять поездов (по 20 вагонов).

Кроме того, за три летних месяца 2013 года Донецкая железная дорога перевезла около 47 тыс. пассажиров скоростным поездом Интерсити+ №177 /178 сообщением Донецк-Симферополь.

Как сообщал УНИАН, убытки Донецкой железной дороги от пассажирских перевозок в дальнем сообщении в январе-июне 2013 составили 176,83 млн грн.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).