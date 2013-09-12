Американские самолеты обеспечат качественным интернетом

Представители авиакомпаний США пообещали, что на их самолетах будет доступен высокоскоростной интернет, пишет Газета.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Почти 90% пассажиров высказались за необходимость доступа к интернету в каждом полете. Несмотря на это, платить за Wi-Fi на борту самолета готовы лишь 20% опрошенных.

На данный момент основная проблема интернета на высоте 10 тыс. м заключается в невозможности обеспечить доступ к сети на высоких скоростях для всех пассажиров.

«Когда интернет используют больше 30 человек, трафик увеличивается, скорость падает и время загрузки страниц возрастает», — пояснил Дэвид Куш, генеральный директор Virgin America.

Крупнейший провайдер интернета для самолетов Gogo Ink утверждает, что новые возможности интернета позволят иметь скорость 60 Мбит по сравнению с 3 Мбит, которые доступны на 1,7 тыс. самолетах, и 10Мбит, которые достигаются на 300 самолетах.