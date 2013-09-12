Рынок медийной интернет-рекламы в Украине за полгода вырос на 37,5%

Рынок медийной интернет-рекламы в первом полугодии текущего года вырос на 37,58% и составил 347,888 млн грн против 253 млн грн в первом полугодии 2012 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), ссылаясь на соответствующее исследование.

«Сравнение этих данных с результатами предыдущих измерений свидетельствует о том, что этот рынок продолжает активный рост», - отмечается в сообщении пресс-службы ИнАУ. При этом, по данным ассоциации, порядка 40% объема рынка представляют прямые продажи площадок рекламодателям без привлечения посреднических структур.

Предметом исследования стал объем денежных средств, направляемый рекламодателями на сегменты медийной интернет-рекламы, ориентированной на украинскую интернет-аудиторию, исключая затраты на соответствующие digital-сервисы. При этом в пресс-службе уточнили, что к медийной интернет-рекламе относится баннерная реклама, видеореклама, спонсорство и нестандартные решения.

Методика измерения основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов.

В частности, в исследовании приняли участие ведущие агентства интернет-рекламы: AdPro, AdWork, COXO, Digibrand, Escape, ITCG, Mediacom (Atlantic Group), Netpeak, Publicis Groupe Media, Promodo, Smartica/Skykillers, TMGU, а также представители крупнейших площадок, холдингов и сейлз-хаусов: «1+1», «Автоцентр», Magnet, Ukr.net, UMH, AdMixer, C8.Network, DMDim, FISH, Go2Net, Internet-Media, Reklamonstr, StarLight, Takitak, T-sell, All.biz, Finance.ua, Gorod.dp.ua, Obozrevatel, RBC.

«Участникам исследования было предложено заполнить специальные анкеты, в которых агентства на анонимной основе должны указать суммы полученных от рекламодателей средств по конкретным сайтам, а сайты – представить долю в своих оборотах группы агентств, предоставивших анкету. Сейлз-хаусы и сети дополнительно предоставили информацию, позволяющую компенсировать дублирование данных», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем рынка медийной интернет-рекламы Украины по итогам 2012 года вырос в 2,4 раза и составил 594 млн грн.

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) была создана в 2000 году с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии различных сегментов интернета в Украине.

Ассоциация объединяет свыше 140 компаний: крупнейших провайдеров, операторов связи, регистраторов доменных имен, производителей оборудования, выставочные, издательские и другие компании, имеющие непосредственное отношение к украинскому сегменту интернета.

Проект Исследования украинской аудитории интернета запущен ИнАУ в начале 2010 года. В марте 2010 года создан Комитет ИнАУ по вопросам интернет-рекламы.