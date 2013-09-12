Приднепровская железная дорога модернизировала сеть электроснабжения

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-августе 2013 г. направила более 30 млн грн на модернизацию сети электроснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, основные усилия службы электроснабжения были направлены на участки внедрения скоростного движения.

В направлении Днепропетровск-Симферополь проверено около 709 км контактной подвески и заменены изношенные детали. Также электроэнергетики магистрали заменили 104 опоры контактной сети, 79 таких опор установлены на «кривых» участках путей.

Общая стоимость работ на данном направлении составила более 21,1 млн грн.

Также, по информации ПЖД, за этот период на участке Пятихатки–Днепропетровск-Чаплино энергетики заменили 2,5 км контактного провода, 3,9 км – несущего троса, 82 опоры контактной сети на сумму 311 тыс. грн.

Кроме того, ПЖД направила 8,673 млн грн на модернизации открытого распределительного прибора 154 кВ подстанции Мусиевка.

До конца текущего года ремонтные работы сосредоточатся на участке Симферополь–Севастополь – потенциальном для внедрения ускоренного движения пассажирских поездов. На замену опор, контактного провода и т. д. планируется использовать более 3 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.