Южная железная дорога изменит график движения поездов в крымском направлении

Южная железная дорога (ЮЖД) с 1 октября изменит график движения пассажирских поездов на 2013-2014 годы в крымском направлении.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

Ночной скорый фирменный поезд №81/82 Харьков-Симферополь с 1 октября будет отправляться из Харькова через день по нечетным числам месяца, из Симферополя со 2 октября - по четным числам.

По четным числам месяца из Харькова пассажиры могут добраться в Крым электропоездом «Шкода», который назначен дневным поездом № 175/176 Харьков-Симферополь.

«Курсирование поездов № 175/176 и 81/82 Харьков-Симферополь через день, а также наличие свободных мест на транзитные поезда формирования железных дорог стран СНГ полностью удовлетворит потребность пассажиров в перевозке в крымском направлении и обратно», - подчеркнули в ЮЖД.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога за июнь-август 2013 года в крымском направлении и обратно перевезла более 780 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. ЮЖД - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.