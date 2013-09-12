Поезд Черновцы-Ковель начинает курсировать с 1 октября

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в связи с окончанием напряженного сезона летних перевозок вносит изменения в график движения поездов, а именно возобновляет курсирование поезда №668/667 Черновцы-Ковель-Черновцы с 1 октября 2013 года, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, поезд №668/667 будет курсировать через день (из Черновцов по нечетным числам, а из Ковеля - по четным). Такое расписание связано, прежде всего, с тем, что по пятницам и воскресеньям поезд заполняется практически на 100%, а вот в остальные дни лишь на 35%.

По информации пресс-службы «Укрзализныци», данный поезд во время летнего периода не курсировал, так как летом спрос на билеты среди основной группы пассажиров поезда - студентов - отсутствует.

Также сообщается, что со 2 сентября поезд №13/14 Киев-Ужгород был переведен на ежедневное курсирование.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» ежедневно осуществляет мониторинг спроса на пассажирские билеты и согласно данным проводит работу по обеспечению дополнительных пассажирских мест, включая при этом не только дополнительные вагоны, но и целые поезда.