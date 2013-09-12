В России 50% сотрудников железной дороги могут перевести на неполную неделю

"Российские железные дороги" могут ввести неполную четырехдневную рабочую неделю для 370 тысяч своих сотрудников в 2014 году в качестве альтернативы массовым сокращениям, заявил агентству "Прайм" источник, знакомый с материалами РЖД.

Таким образом, на неполную рабочую неделю могут быть переведены 50% всех сотрудников компании.

Ввиду ожидаемого решения властей РФ о заморозке тарифов на железнодорожные перевозки в 2014 году РЖД также рассматривают возможность сокращения 62,1 тысячи человек, сказал источник. Компания подчеркивает, что сокращение сопоставимо с кризисными явлениями 2009 года, когда произошло значительное падение объемов перевозок.