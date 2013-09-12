Евросоюз планирует отказаться от роуминга

Европейская комиссия приняла план реформ телекоммуникационного сектора Европы. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что в ближайшем будущем рынок услуг связи станет более связанным и менее накладным для пользователей.

"Наши предложения снизят цены на рынке и предоставят потребителям новые возможности. Разве не парадоксально, что у нас есть единый рынок для осязаемых товаров, но когда дело касается цифровых товаров, то у нас еще сохранилось 28 национальных рынков", - удивляется Баррозу.

Основным пунктом реформ является отмена наценок за роуминг на территории ЕС при входящих вызовах с июля 2014 года. Телекоммуникационные компании должны предложить пользователям тарифы, которые будут действовать во всех 28 странах ЕС, или предоставить потребителям возможность пользоваться за рубежом услугами специальных операторов без смены SIM-карты, сообщают Вести.ru.

Еврокомиссия намерена создать единый регулирующих орган телекоммуникационной отрасли вместо действующих сейчас 28 национальных регуляторов. Без этой меры добиться по-настоящему общего рынка будет проблематично. ЕК планирует также ограничить стоимость исходящих местных звонков на уровне 19 евроцентов за минуту.

Европа также планирует создать единый диапазон частот для сетей передачи данных четвертого поколения, что позволит легче предоставлять услуги широкополосного мобильного доступа в интернет.

В ближайшее время документ поступит на обсуждение в европейский парламент. Если депутаты его одобрят, то он поступит на подписание лидерам государств-участниц ЕС.