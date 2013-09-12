Daihatsu отзывает рекордные 892 тысячи машин

Японская компания Daihatsu Motor, принадлежащая Toyota, отзывает рекордные для себя 892 тыс. автомобилей из-за дефекта в работе мотора, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на Reuters.

Отзыв затронет, главным образом, обладателей автомобилей производителя, живущих в Японии. Лишь порядка 40 машин будут отозваны из Гонконга.

Выявленный дефект опасен тем, что может привести к самопроизвольной остановке мотора во время движения. В компании отмечается, что информации о ДТП, связанных с этой неисправностью, не поступала.

Автомобили, которые подлежат отзыву, включая модели Tanto и Mira, были выпущены с ноября 2005-го по июнь 2010 года.

Устранение дефекта потребует также внесения изменений в компьютерную программу, управляющую двигателем. Непосредственная работа по ремонту неисправных автомобилей начнется в апреле 2014 года.