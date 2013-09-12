Янукович: строительство дорог будет одной из главных задач власти в 2014 году

Строительство новых дорог будет приоритетом государственной политики в 2014 году. Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время общения с представителями СМИ в Луцке, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Следующий год мы приоритетом государственной политики определяем строительство дорог», - сказал Президент.

Он также добавил, что инвестирование в строительство дорог будет одной из главных задач власти.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Президент Виктор Янукович заявил, что со следующего года начнется реконструкция городских дорог.