Янукович: строительство дорог будет одной из главных задач власти в 2014 году
15:56, 12 сентября 2013Транспорт/Связь
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Строительство новых дорог будет приоритетом государственной политики в 2014 году. Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время общения с представителями СМИ в Луцке, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Следующий год мы приоритетом государственной политики определяем строительство дорог», - сказал Президент.
Он также добавил, что инвестирование в строительство дорог будет одной из главных задач власти.
Как сообщал УНИАН, 30 августа Президент Виктор Янукович заявил, что со следующего года начнется реконструкция городских дорог.
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