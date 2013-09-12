Львовская железная дорога увеличила перевозки пассажиров в пригородном сообщении в 2 раза

Львовская железная дорога за июнь-август текущего года увеличила перевозки пассажиров в пригородном сообщении более чем в 2 раза - до 5 млн пассажиров с 2,4 млн пассажиров, перевезенных прошлым летом.

Об этом сообщила пресс-служба ЛЖД.

При этом пресс-служба уточнила, что за три месяца лета Львовская железная дорога получила 17,3 млн грн дохода от перевозки пассажиров, несмотря на то, что меньше половины из них оплачивали полную стоимость проезда.

«Львовская железная дорога за три месяца 2013 года перевезла 2,3 млн льготников, а компенсации получила лишь на 9,6 млн грн», - сказано в сообщени.

Как сообщал УНИАН, ранее Львовская железная дорога сообщила, что летом 2013 года в дальнем и международном сообщении перевезла 2,7 млн пассажиров.

Убытки ЛЖД от перевозки пассажиров льготных категорий в январе-мае 2013 года составили 33,3 млн грн.

Львовская железная дорога обслуживает территорию 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.