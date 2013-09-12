«Укрзализныця» добавила 2 вагона в составы наиболее популярных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 2 дополнительных вагона в составы поездов, пользующихся повышенным спросом у пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» добавила один вагон в состав поезда № 92/91 Львов - Киев (отправление из Львова - 13 и 15 сентября, из Киева - 14 и 16 сентября), а также один вагон в состав поезда №130 Симферополь - Гродно от станции Симферополь до станции Киев-Пассажирский (отправление из Симферополя - 12 и 16 сентября, из Киева - 13 и 17 сентября).

Пресс-служба ведомства напомнила, что «Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока и пассажирского спроса на билеты, после чего включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда и изыскивает резервы для формирования дополнительных поездов на отдельные даты. "Укрзализныця" подчеркнула, что в августе дополнительные поезда и вагоны назначались регулярно.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-августе 2013 года перевезла 283,3 млн пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода 2012 года. В августе объем перевозок составил 37,4 млн пассажиров.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что пассажирские перевозки остаются для отрасли убыточными. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.