Южная железная дорога меняет график движения некоторых поездов

Южная железная дорога с 1 октября изменит график движения некоторых пассажирских поездов, курсирующих в крымском направлении, сообщает пресс-служба ЮЖД.

Согласно сообщению, в частности, с 1 октября будет изменена периодичность курсирования ночного фирменного поезда №81/82 Харьков – Симферополь: из Харькова он будет отправляться по нечетным числам, а из Симферополя – по четным.

Кроме того, пассажиры смогут добраться в Крым скоростным электропоездом «Шкода», который будет курсировать по маршруту Харьков-Симферополь каждый день.

В пресс-центре ЮЖД подчеркивают, что вышеупомянутые изменения в графике движения пассажирских поездов, курсирующих в крымском направлении, обеспечат достаточное количество мест для пассажиров и предотвратят проблемы с нехваткой пассажирских билетов.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога за июнь-август 2013 года в крымском направлении и обратно перевезла более 780 тыс. пассажиров.

ЮЖД - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.