“Укрзализныця” увеличила среднесуточную погрузку зерновых на 17%

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в первой декаде сентября увеличила среднюю ежесуточную погрузку зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,3% - до 955 вагонов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

“Укрзализныця” сообщила, что с 1 по 11 сентября железные дороги Украины нагрузили 618,3 тыс. тонн зерна (9551 вагон). В частности, в первой декаде сентября “Укрзализныця” перевезла 27 тыс. тонн зерновых (454 вагона) на внутренний рынок и 581,3 тыс. тонн (9097 вагонов) – на экспорт.

По данным пресс-службы, к 11 сентября на железных дорогах Украины пустует 5,5 тыс. зерновозов, из них простаивают более 48 часов – 728 вагонов. В частности, на Юго-Западной железной дороге простаивают 326 вагонов, на Львовской – 89, Одесской – 38, на Южной – 203, Приднепровской – 14, а на Донецкой – 58 вагонов.

“Укрзализныця” отметила, что рациональная работа железнодорожников по перевозке зерна зависит от предоставления грузоотправителями заблаговременных плановых заказов на вагоны-зерновозы и согласование с принимающими станциями запланированных грузов. При этом в августе, по данным ведомства, в начале месяца заявок не было, а в конце месяца – поступило большое количество срочных дополнительных планов. Кроме того, 1 сентября в основном плане “Укрзализныци” не было заявлено ни одного вагона для перевозки зерновых, при этом в первой декаде сентября в среднем заказано 315 вагонов в сутки.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-августе 2013 года перевезли 10,76 млн тонн зерновых грузов, из них 9,53 млн тонн зерновых культур было перевезено на экспорт, а 1,23 млн тонн - на внутренний рынок.