Стала известна причина задержания российского корабля «Сметливый»

Выход большого противолодочного корабля Черноморского флота России «Сметливый» был задержан пограничниками из-за ошибок в документах, которые допустили лица российской стороны, ответственные за оформление документов относительно членов экипажа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в информационно-коммуникационном отделе Главного управления Миндоходов в г. Севастополе.

Пограничники обнаружили в списке экипажа значительное количество ошибок - неправильное написание фамилий, имен и отчеств (ФИО) членов команды, серий и номеров паспортов и удостоверений личности офицеров. До устранения ошибок корабль продолжал оставаться в Севастопольской бухте. Претензий к оформлению других документов у представителей украинского наряда не было.

Как добавили в ГУ Миндоходов в г. Севастополе, заявка на проведение таможенного оформления на отход «Сметливого» была подана в Севастопольскую таможню Миндоходов 10 сентября текущего года. В соответствии с заявкой, корабль и 302 члена экипажа отбывали в 10.00 12.09.2013 года от причала №14 бухты Севастопольская (место постоянной дислокации) в район Средиземного моря. Сегодня в 8.30 совместный наряд из представителей таможенного поста «Инкерман» Севастопольской таможни Миндоходов и отдела пограничного контроля «Севастополь» прибыли на борт корабля. Представители пограничной службы после выявления значительного количества ошибок отказались вносить неправдивую информацию в программу «Гарт» о пересечении госграницы Украины. Администрация корабля, собрав у членов команды документы, удостоверяющие личность, начала составление нового списка команды. По окончании работы и сверки данных оформление отхода корабля было закончено. Наряд сошел с борта корабля в 12.20.

Как добавили в информационно-коммуникационном отделе, в процессе оформления претензии к работе представителей Севастопольской таможни не высказывались.

Как сообщал УНИАН, сегодня из Севастополя в Средиземное море вышел сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота РФ «Сметливый». По информации начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслава Трухачева, после прохождения черноморских проливов СКР «Сметливый» совместно с большим десантным кораблем (БДК) «Николай Фильченков», который накануне вышел из Новороссийска, войдут в состав группировки кораблей Военно-Морского флота России, которая выполняет задачи в акватории Средиземного моря.