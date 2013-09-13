РЖД впервые с 2009 года начали экономить

В 2013 году Российские железные дороги сократят расходы на 105,7 млрд руб. (приблизительно 3,5 млрд долл.), следует из доклада компании вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

В конце прошлого года совет директоров РЖД утвердил программу сокращения расходов на 23,9 млрд руб., но Минэкономразвития ухудшило прогноз социально-экономического развития. Поэтому решено дополнительно оптимизировать расходы еще на 81,8 млрд руб., объясняет представитель РЖД.

В последний раз железнодорожной монополии приходилось сокращать расходы только в кризисном 2009 г. — на 3,4%, до 999 млрд руб. В последние три года расходы РЖД только увеличивались. В 2010 г. — на 0,1% до 1 трлн руб., в 2011 г. — на 18% до 1,21 трлн руб., в 2012 г. — на 6,8% до 1,29 трлн руб.

Удастся ли РЖД по итогам года остаться прибыльной за счет сокращения бюджета, представитель компании не говорит. Апрельский прогноз предполагал снижение чистой прибыли за 2013 г. почти в 30 раз - до 500 млн руб., выручки — на 23% до 1 трлн руб., EBITDA — на 18% до 261 млрд руб. И это при условии, что грузооборот и погрузка останутся на уровне прошлого года. Однако уже в мае руководитель Центра фирменного транспортного обслуживания (структура РЖД) Елена Кунаева объявила о падении погрузки по итогам 2013 г. на 2,4%.

Но в ближайшие три года РЖД ждет убытков, говорится в докладе Шувалову. В 2014 г. потери составят 76 млрд руб. (ранее РЖД рассчитывала на прибыль в 11,3 млрд руб.), в 2015 г. — 90,1 млрд руб. (прибыль в 19,5 млрд руб.), в 2016 г. — 66,7 млрд руб. При этом финансовый план монополии рассчитан исходя из индексации тарифов на уровне 5%, говорится в материалах монополии.

Но финплан на 2014-2016 гг. будет пересмотрен — из-за отказа правительства от индексации тарифов естественных монополий в 2014 г., говорит представитель РЖД. Президент Владимир Путин согласился в 2014 г. не повышать тарифы на услуги естественных монополий. Топ-менеджеры РЖД направляли письмо в правительство, в котором сообщали, что в случае сдерживания роста тарифов в 2014 г. компания получит убыток в 60,1 млрд руб., а общее снижение доходов составит 80 млрд руб.