“Укрзализныця” за 12 лет сократила электроемкость железнодорожного транспорта на 42%

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») благодаря внедрению энергосберегающих технологий и современному энергоэффективному оборудованию с 2000 года сократила электроемкость железнодорожного транспорта на 41,8% - до 8,74 тонн условного топлива на 1 млн т/км, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

«В результате проведенных мероприятий, по сравнению с 2000 годом, энергоемкость железнодорожного транспорта уменьшилась с 15,03 до 8,74 тонн условного топлива/млн ткм, или на 41,8%», - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, за 12 лет железнодорожному транспорту удалось снизить потребление дизельного топлива на 21,7%, бензина - на 58,2%, угля - на 71,8%, природного газа - на 56,5%, мазута - на 92,6%.

По данным ведомства, в 2000-2012 годах «Укрзализныця» сократила использование дизельного топлива почти на 215 тыс. тонн, электроэнергии - на 1 млрд кВт/ч, природного газа - на 14,6 млн куб. метров, угля - на 28,7 тыс. тонн, мазута - на 4 тыс. тонн, тепловой энергии - на 25 тыс. Гкал.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила энергоемкость железнодорожного транспорта на 0,4%.

Справка УНИАН. Железнодорожный транспорт Украины ежегодно использует около 400 тыс. тонн дизтоплива, 6,2 млрд кВт/ч электроэнергии, 145,4 млн куб. м природного газа, 90,3 тыс. тонн угля, 10,6 тыс. тонн бензина и 4,5 тыс. тонн мазута.