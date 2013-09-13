Ирландская Ryanair выйдет на украинский рынок после введения "открытого неба" с ЕС

Варшава. Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует выйти на украинский рынок после того, как начнет действовать соглашение об "открытом небе" Украины с Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отвечая на запрос агентства.

"Ryanair провела переговоры с аэропортами в Украине, но пока не действует договор об "открытом небе", они носят исключительно предварительный характер", - отметили в компании.

Пресс-служба оставила без ответа вопрос, почему ждет начала действия этого договора, а не начала работать в Украине, как это сделал один из ее конкурентов - венгерская Wizzair.

В компании только добавили, что ведут переговоры о запуске новых маршрутов с более чем 100 аэропортами.

"Мы ведем разговоры со многими аэропортами, и всегда держим двери открытыми для будущих маршрутов", - отметили в пресс-службе.

Компания назвала ключевым для запуска новых маршрутов согласие аэропортов на низкие ставки обслуживания.

Ранее на этой неделе Польское радио сообщило, что Ryanair провела переговоры о запуске маршрутов с треми украинскими аэропортами: в Киеве, Львове и Донецке.

Вице-президент ирландского перевозчика Майкл Коули заявил, что "многие украинцы" пользуются услугами компании из находящегося недалеко от границы с Украиной польского города Жешув.

Пресс-служба компании не предоставила агентству данных о том, сколько граждан Украины воспользовалось ее услугами в последние годы и насколько возрастает их количество.

"Мы знаем, что этим людям (украинцам, летающим из Польши - УНИАН) нравится то, что мы предлагаем, им нравятся наши цены. Мы бы хотели сделать непосредственное авиасообщение Ryanair из Польши в Украину, но, к сожалению, пока этого сделать не можем", - сказал Коули Польскому радио.

Он также назвал очень перспективным украинский рынок для компании.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года Министерство инфраструктуры Украины заявило о плане подписать с Евросоюзом договор об "открытом небе" летом 2014 года, чтобы он мог начать действовать в начале 2015 года.

Справка УНИАН. Первой бюджетной авиакомпанией, которая начала выполнять регулярные авиарейсы в Украине с июля 2008 года, стала Wizzair. В прошлом году компания перевезла 12 млн пассажиров, что на 12% больше, чем годом ранее, в том числе в Украине - около 630 тыс. (+10,5% к 2011 году).

Ryanair, который выполняет рейсы из 180 аэропортов, в прошлом году перевез почти 76 млн пассажиров, что на 5% больше, чем годом ранее.