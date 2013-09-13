УЗ: закупка локомотивов позволит снизить эксплуатационные расходы на 1,1 млрд грн

Закупка новых 350 локомотивов, которые заменят устаревшие, выпущенные еще в 60-е годы локомотивы, позволит снизить эксплуатационные расходы на 1,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Тягово-энергетические характеристики новых локомотивов отличаются от существующих на украинских железных дорогах, поскольку большинство тягового подвижного состава построено согласно техническим требованиям 60-х годов прошлого века и характеризуется увеличенными, постоянно возрастающими эксплуатационными расходами, имеет низкую экономичность по сравнению с локомотивами нового поколения», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в пресс-релизе, новый тяговый подвижной состав, который «Укрзализныця» собирается закупить до 2016 года в рамках правительственной программы, имеет улучшенные технические характеристики, что в свою очередь позволит снизить потребление энергоресурсов и эксплуатационные расходы на ремонт и содержание локомотивов.

Согласно программе обновления локомотивного парка железных дорог Украины, необходимо заменить 509 устаревших электровозов, которые обслуживают все 6 железных дорог Украины.

Как отмечает пресс-служба, техническое и технологическое переоснащение и развитие локомотивного хозяйства железных дорог Украины является одним из приоритетных направлений работы железнодорожной отрасли. В целом состояние локомотивного парка играет важную роль в перевозочной способности железнодорожного транспорта Украины, поэтому уменьшение уровня его износа является одной из стратегических задач и необходимым условием удовлетворения потребностей экономики страны в перевозках.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заключила договоры сроком на 7 лет с выплатой 9,5% годовых на поставку 350 локомотивов в парки Донецкой, Львовской и Одесской железных дорог до 2016 года. Ранее «Укрзализныця» сообщала, что до 2017 года обновит локомотивный парк с использованием лизинговых схем. Стоимость тендера на предоставление лизинговых услуг составляет 12 млрд грн.

Справка УНИАН. "Программа обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 гг.", утвержденная постановлением Кабинета министров Украины от 1 августа 2011 № 840, подразумевает необходимость в пятилетний срок заменить 509 устаревших электровозов. «Укрзализныце» своих оборотных средств хватает только на 10% от потребности на обновление парка подвижного состава, поэтому используется механизм привлечения кредитных средств и финансового лизинга.