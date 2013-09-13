«Укрзализныця» за 8 месяцев зафиксировала краж имущества на 1,4 млн грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") в январе-августе зафиксировала 872 кражи грузов и материальных ценностей, общий ущерб от которых составил более 1,4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, работники военизированной охраны всех железных дорог Украины задержали 1022 человека. В частности, военизированная охрана раскрыла и предупредила 235 случаев краж грузов и 637 случаев краж железнодорожного оборудования.

Как отмечает пресс-центр «Укрзализныци», самый высокий показатель раскрываемости преступлений продемонстрировала Приднепровская железная дорога — 312 случаев, Донецкая — 237, Львовская — 145 , Юго-Западная — 70 , Одесская — 58 и Южная— 50.

Как сообщал УНИАН, количество краж грузов и имущества железных дорог Украины в январе-июне 2013 года сократилось на 14% - до 787 случаев на сумму 1,479 млн грн по сравнению с 917 случаями на сумму 2,139 млн грн за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии 2013 года сотрудники военизированной охраны "Укрзализныци" предупредили 651 случай краж имущества железных дорог на общую сумму 1,1 млн грн.