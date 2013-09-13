Таможни Миндоходов будут выдавать временные справки об уплате утилизационного сбора

Министерство доходов и сборов порекомендовало таможням Украины выдавать временные справки об уплате или освобождении от уплаты сбора за утилизацию транспортных средств, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, временные справки необходимы из-за продолжительного срока изготовления бланков строгой отчетности, что может вызывать задержки в регистрационном процессе.

«Министерство рекомендует таможням выдавать временные справки по форме, обнародованной на официальном сайте с использованием в качестве номера справки - номера таможенной декларации, а также информировать указанные лица о том, что справки будут заменены в месячный срок после обнародования министерством информации о начале обмена», - говорится в сообщении.

Миндоходов напоминает, что форма справки устанавливается Кабинетом министров и является документом строгой отчетности.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов обнародовало образец справки об уплате сбора за утилизацию транспортных средств. Согласно предложенному образцу, в справке будет указываться информация о налогоплательщике, марка транспортного средства, номер двигателя, шасси, кузова и рамы, номер таможенной декларации, а также сумма уплаченного сбора.

Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств” вступил в силу с 1 сентября.

Вместе с тем, Президент Украины Виктор Янукович, подписавший данный закон 2 августа, потребовал внести изменения в законодательство с целью снять противоречия с нормами ВТО. В связи с этим в середине августа Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило изъять ряд противоречивых норм, в частности, о необходимости сертификации утилизационных площадок и использовании корректирующих коэффициентов при вычислении суммы необходимого к уплате экологического налога.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивает на отмене утилизационного сбора и готовит свои законопроекты, которые предполагают либо полную отмену сбора, либо его существенное снижение – до уровня, который отражает средние показатели аналогичного сбора в Европе.