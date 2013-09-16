На перегоне Федунка – Сагайдак до конца года проложат 5 км второй колеи

Южная железная дорога до конца года проложит 5 км второй колеи на перегоне Федунка – Сагайдак (участок Полтава – Ромодан).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, к настоящему времени уже проложено 2,6 км вторых путей.

В 2012 году ЮЖД на перегоне Сагайдак – Братешки (участок Полтава – Ромодан) уже построила и электрифицировала 5,7 км второго (нечетного) пути.

Строительство вторых путей полотна осуществляется с целью создания участка, на котором поезда могут разминуться, не сбавляя скорости в ожидании освобождения перегона.