В Одессе скоростной трамвай запустят под землей и в воздухе

Архитектурно-градостроительный совет при управлении архитектуры и градостроительства Одесского городского совета одобрил концепцию строительства скоростного трамвая.

Как сообщили УНИАН в градсовете, на заседании, состоявшемся 13 сентября, одобрена и утверждена концепция первой очереди скоростного трамвая от Куликова поля (Приморский район, возле железнодорожного вокзала) до улицы Паустовского (отдаленный от центра города жилой массив Котовского в Суворовском районе).

Проектировщиком выступило ООО «Электротрансодесса». Проект предполагает комбинированное, двухступенчатое решение: от Куликова поля до Пересыпи линия пройдет под землей, далее — по эстакаде на высоте 5 метров над землей.

По словам проектировщиков, введение линии в строй позволит от железнодорожного вокзала на поселок Котовского добраться в два раза быстрее – в пределах получаса. Стоимость проезда в скоростном трамвае составит 3-3,5 грн. Приблизительная стоимость проекта — около 1,5 млрд евро.