«Укрзализныця» увеличила убытки от пассажирских перевозок

12:13, 16 сентября 2013
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за январь-август 2013 года увеличила убытки от пассажирских перевозок на 1,4% - до 3,9 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, около половины от общей суммы убытков – 2,25 млрд грн составили убытки от перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения. Убытки от перевозки пассажиров поездами дальнего следования составили 1,6 млрд грн. Услуги льготникам составили порядка 416,9 млн грн, из которых компенсировано только 30% - 125,1 млн грн. Задолженность перед железными дорогами за перевозку льготных категорий граждан составляет 291,8 млн грн.

«Все негативные финансовые результаты «Укрзализныця» покрыла за счет собственных доходов от грузовых перевозок. Вместе с тем, при наличии государственной дотации на выравнивание цен, потраченные средства можно было бы потратить на долгосрочные капитальные вложения», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

В ведомстве также отметили, что существующая ситуация, когда пассажирские перевозки стабильно показывают негативный финансовый результат, в том числе из-за высоких инфраструктурных затрат, тарифов ниже себестоимости перевозки, и значительного износа подвижного состава, не способствует привлечению инвестиций в отрасль.

«Укрзализныця» неоднократно подчеркивала необходимость поддержки на государственном и местном уровнях в вопросах обновления пассажирского подвижного состава, обеспечения потребности пассажиров в перевозках, а также необходимость существования и действия компенсаторного механизма покрытия убытков перевозчика, предоставляющего услуги перевозки по тарифу, ниже себестоимости», - отмечают в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. Вместе с тем, проект плана капитальных инвестиций на 2013 год, который «Укрзализныця» подала на рассмотрение Министерства инфраструктуры, предусматривает выделение в этом году 2,7 млрд грн государственного финансирования на обновление парка пассажирского подвижного состава. Из-за систематического невыделения средств на обновление пассажирского подвижного состава «Укразлизныця» прогнозирует сокращение возможностей железной дороги по перевозке пассажиров в течение ближайших пяти лет в 1,5 раза - с 60,5 млн до 40 млн пассажиров. При этом ведомство продолжает за собственные средства реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.

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