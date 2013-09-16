Для выезда пассажиров из мест отдыха в поезда добавили 6 вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 6 дополнительных вагонов в составы поездов, пользующихся повышенным спросом у пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» добавила один вагон в состав поезда №342 Луганск - Симферополь (отправление из Луганска - 16, 18, 19 и 24 сентября, из Симферополя - 17, 19, 20 и 25 сентября), два вагона в состав поезда №342 Луганск - Симферополь (из Луганска - 17 сентября, из Симферополя - 18 сентября), один вагон в состав поезда № 228 Луганск - Симферополь (из Луганска - 17 сентября, из Симферополя - 18 сентября), один вагон в состав поезда № 98/97 Ковель - Киев (из Ковеля - 16 и 17 сентября, из Киева - 17 и 18 сентября), один вагон в состав поезда № 92/91 Львов - Киев (из Львова - 16, 17 и 18 сентября, из Киева - 17, 18 и 19 сентября).

«Укрзализныця» осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока и пассажирского спроса на билеты, включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда и пытается найти резервы для формирования дополнительных поездов на отдельные даты. Исходя из этих данных, в августе дополнительные поезда назначались регулярно», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2013 года «Укрзализныця» перевезла 283,3 млн пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода 2012 года. В августе объем перевозок составил 37,4 млн пассажиров.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что пассажирские перевозки остаются для отрасли убыточными. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок, - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.