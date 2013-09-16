Сотрудникам Приднепровской железной дороги обновят зимнюю спецодежду

Сотрудники Приднепровской железной дороги совместно с представителями профсоюзов приняли участие в специальном открытом тендере, во время которого оценили качество и удобство комплектов зимней специальной одежды от 11 производителей, подготовленных непосредственно с целью обновления гардероба железнодорожников накануне приближающейся зимы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Участники тендера заблаговременно сообщили основные параметры своей продукции, включая цену, используемые материалы и технические характеристики комплектов одежды. Однако точку в выборе должны были поставить непосредственно специалисты профильных служб ПЖД.

Учесть нужно было многое: контактникам, работающим на высоте, нужна, например, резинка для рукавиц, колейщикам – одежда из водоотталкивающей и плотной ткани, позволяющая не промокать и работать в любую погоду, но одновременно поддающаяся быстрой стирке. Кроме того, всех интересовало качество швов – внешних и внутренних, а также наличие глубоких карманов и максимальная натуральность материалов.

«Глаза разбегаются от количества предложений. Но нам дали возможность выбрать из всего действительно только самое удобное и многофункциональное для железнодорожников. Чтобы наши сотрудники были одеты тепло и качественно, и не были похожи на кочаны капусты», - цитирует пресс-служба главного инженера – первого заместителя начальника ПЖД Юрия Тищенко.

Как отмечается, победитель тендера должен будет пошить 13,5 тыс. единиц одежды до 15 октября.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.