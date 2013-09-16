Авиакомпания «Визз Эйр Украина» откроет третью базу в аэропорту «Львов»

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine), первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, 30 апреля 2014 года откроет свою третью украинскую базу во Львовском аэропорту. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, во Львове будет базироваться лишь один базовый самолет AirbusA320.

"Таким образом, объем инвестиций авиакомпании в регион составит 80 млн. долл. США", - цитирует пресс-служба генерального директора «Визз Эйр Украина» Акоша Буша.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine) в январе-июне 2013 года увеличила пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 3 самолета Airbus A320.

Авиакомпания планирует в 2013 году перевезти около 1,3 млн пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.