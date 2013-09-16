"Визз Эйр Украина" откроет рейсы из Львова в Барселону, Неаполь, Кутаиси, Рим и Валенсию

Авиакомпания «Визз Эйр Украина», первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, в период с 30 апреля по 2 мая 2014 года начнет выполнять рейсы по маршруту Львов-Барселона (Жирона), Львов-Неаполь, Львов-Кутаиси, Львов-Рим и Львов-Валенсия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы Львов-Барселона и Львов-Неаполь будут выполняться с 30 апреля 2014 года по средам и воскресеньям, рейсы Львов-Кутаиси и Львов-Рим - с 1 мая следующего года по вторникам, четвергам и субботам, рейсы Львов-Валенсия будут выполняться со 2 мая по понедельникам и пятницам. Все рейсы авиакомпании будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine) 1 октября 2013 года открывает в Донецке свою вторую украинскую базу.

30 апреля 2014 года «Визз Эйр Украина» откроет свою третью украинскую базу во Львовском аэропорту.

В январе-июне 2013 года «Визз Эйр Украина» увеличила пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air.

В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года.

Авиакомпания планирует в 2013 году перевезти около 1,3 млн пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.