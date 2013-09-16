Украина увеличила грузоперевозки по международным транспортным коридорам

Украина в январе-августе текущего года увеличила грузоперевозки на 2% - до 2,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года по четырем международным транспортным коридорам, проходящих по территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, увеличение грузопотока на 3,8% - до 4 млн тонн за 8 месяцев (по сравнению с январем-августом предыдущего года) удалось достичь преимущественно за счет экспортных грузов.

В то же время уровень импортных перевозок снизился на 4,7% - до 1,2 млн тонн по сравнению с прошлогодними показателями этого же периода.

При этом пресс-служба «Укрзализныци» отмечает, что инфраструктура практически всех транспортных коридоров Украины рассчитана на пропуск значительно больших грузопотоков.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в рамках запланированных мероприятий для поддержки и модернизации инфраструктуры участков международных транспортных коридоров в первом полугодии 2013 года выполнено комплекс работ на общую сумму почти 414 млн грн.

Кроме того, для сохранения транзитных объемов перевозок грузов в направлении морских торговых портов Украины, «Укрзализныця» предложила дополнительно включить в сеть международных транспортных коридоров направление Валуйки (РФ) - порты Черного моря (от пограничной станции Тополи в Одессу, Николаев, Херсон, Севастополь, Феодосию и Керчь).

Перспективным является международный проект строительства ширококолейной железнодорожной линии Кошице-Братислава-Вена (Евразийский железнодорожный коридор, в котором принимает участие Украина). Проект предусматривает реконструкцию существующей железнодорожной инфраструктуры в направлении Львов-Чоп .

Украина продолжает строительство Бескидского тоннеля, который направлен на повышение эффективности украинских внешнеторговых перевозок.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года увеличили объем экспортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% - до 33,2 млн тонн, а уровень импортных грузоперевозок снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 8,3 млн тонн.

Справка. В 1994 году были сформированы 9 международных транспортных коридоров, четыре из которых проходят по территории Украины (№3,№5, №7, №9). МТК Украины — сеть железнодорожных путей длиною 3 тыс. 163 км (развернутая длина - 6 тыс. 80 км). В ее состав входят, главным образом, двухпутные магистрали (92,3 %), электрифицированные (95,6 %), а также магистрали, оборудованные автоблокировкой (90%) с высокой пропускной и провозной способностью.

Четыре из десяти МТК - № 3, № 5, № 7, № 9 - проходят по территории Украины.

№ 3 Берлин (Дрезден) - Вроцлав - Львов-Киев;

№ 5 Триест - Любляна - Загреб - Будапешт - Братислава - Ужгород - Львов;

№7 Вена – Братислава – Будапешт – Белград – Измаил, имеет 2 грузовых порта (Измаил, Рени);

№ 9 Хельсинки - Санкт-Петербург - Витебск – Киев (Москва) – Одесса (Кишинев)-Пловдив -Бухарест - Александруполис

МТК Украины — сеть железнодорожных путей длиною 3 тыс. 163 км (развернутая длина - 6 тыс. 80 км). В ее состав входят, главным образом, двухпутные магистрали (92,3 %), электрифицированные (95,6 %), а также магистрали, оборудованные автоблокировкой (90 %) с высокой пропускной и провозной способностью.