Маршрут поезда Днепропетровск-Симферополь продлен до Севастополя

Учитывая повышенный спрос среди пассажиров на поезд №90/89 Днепропетровск-Симферополь, Приднепровская железная дорога не только сохранила график его курсирования на 2013-2014 годы, но и продолжила маршрут до Севастополя, сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги.

С 16 сентября этого года поезд № 90/89 Днепропетровск-Симферополь курсирует ежедневно (отправление из Днепропетровска в 22:08, прибытие в Севастополь в 06:45; отправление с Севастополя в 08:48, прибытие в Днепропетровск в 17:08). Также пресс-служба сообщает, что в связи с ремонтными работами на станции Симферополь-Севастополь с 20 по 25 октября текущего года поезд № 90/89 будет курсировать в сообщении Днепропетровск-Симферополь и Симферополь-Днепропетровск.

Согласно сообщению, произошли изменения в графике движения других поездов: с 17 сентября 2013 года пригородный поезд № 6121 Днепропетровск-Чаплино будет отправляться со станции Чаплино в 14:05, прибывать в Днепропетровск в 16:58); с 16 сентября возобновляется курсирование пригородного поезда №6237 Лозовая-Синельниковая (отправление с Лозовой в 20:34, прибытие в Синельниково в 22:34); с 16 сентября изменяется график движения поезда №5615 Джанкой-Симферополь на участке Джанкой -Урожайная (отправление с Джанкоя в 03:40, с Поста 1376-й км в 03:48, с Отрадной в 03:57 – 04:30, с Урожайной в 04:42)

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» открыла движение скоростных поездов «Hyundai» по маршрутам Днепропетровск-Симферополь и обратно. Для удобства пассажиров сохраняется курсирование ежедневного ночного поезда № 90/89 сообщением Днепропетровск - Симферополь.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.