Операция по подъему лайнера Costa Concordia завершена

Власти Италии заявили о завершении операции по подъему и приведению в вертикальное положение затонувшего в январе 2012 года круизного лайнера Costa Concordia, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя службы Гражданской обороны Италии Франко Габриэлли.

"Операция завершена. Судно приведено в вертикальное положение", - заявил Габриэлли.

В понедельник, 16 сентября, один из ответственных за операцию, инженер Серджо Джиротто сообщил, что судно будет поднято к рассвету вторника. Изначально специалисты предполагали, что на подъем лайнера уйдет минимум 12 часов, однако не исключали, что на всю операцию может потребоваться больше времени, поскольку на каждом этапе требуются максимальные осторожность и контроль.

В подъеме лайнера приняли участие около 500 человек. Чтобы поставить судно весом более 114 тысяч тонн вертикально, его было необходимо поднять на 65 градусов. Для этого у берега острова Джильо была сооружена специальная конструкция, на изготовление которой ушло 30 тысяч тонн стали и 18 тысяч тонн бетона.

Как сообщал УНИАН, на судебном процессе в итальянском городе Гроссето (область Тоскана) оглашены первые приговоры виновникам крушения круизного лайнера Costa Concordia, налетевшего на рифы у острова Джильо (тосканское побережье Тирренского моря). Помощники капитана, руководитель службы безопасности и рулевой приговорены к разным срокам тюремного заключения. Ответственный за безопасность на борту Феррарини получил 2 года и 10 месяцев.

Справка УНИАН. Лайнер Costa Concordia совершал круиз по Средиземноморью, 13 января 2011 года подошел слишком близко к острову Джильо, напоролся на риф и затонул. На борту корабля находились 4200 пассажиров и членов экипажа. 32 человека погибли. Компания "Коста крочере" предложила пострадавшим по 11 тыс. евро компенсации, однако около 150 пассажиров намерены добиваться выплаты большей суммы.