Вагоны для московского метро закупит Ernst&Young

Тендер на посреднические услуги при закупке вагонов метро для Москвы выиграла компания «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУП «Московский метрополитен». Дочерняя компания Ernst & Young обогнала другого представителя «большой четверки» аудиторов — KPMG, предлагавшего почти в два раза снизить цену.

«Эрнст энд Янг» запросили за свои услуги 212 млн рублей при начальной цене контракта 218,6 млн рублей.

Всего метро планирует купить около 2,5 тыс. вагонов (сейчас у московского метро 5 тыс. вагонов) по контрактам жизненного цикла на сумму порядка 200 млрд рублей. Это предполагает, что ответственность за их обслуживание будет нести поставщик. Ранее подземка закупала вагоны сама и сама же следила за их состоянием. Только в августе 2013 года в рамках пилотного проекта метрополитен и «Метровагонмаш» подписали контракт на обслуживание 248 вагонов депо «Новогиреево» в течение 30 лет.