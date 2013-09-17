Air France намерен уволить около 3 тыс человек

Европейский авиаперевозчик Air France намерен сократить свой штат на 2,6-3 тысячи человек после увольнения 5,1 тысячи сотрудников в 2012-2013 годах, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на издание Les Echos.

Ожидается, что гендиректор Air France Фредерик Гажей сообщит о данном решении в среду в рамках обнародования новой программы по сокращению расходов и реорганизации компании. Кроме того, Гажей может сообщить о прекращении эксплуатации самолетов Boeing 747 к 2016 году из-за высокой стоимости.

В январе 2012 года авиакомпания начала проводить план, в рамках которого к концу 2014 года планирует сократить затраты на 20%. Однако Air France полагает что существующих мер недостаточно для того, чтобы исправить положение.

Холдинговая компания AirFrance-KLM 26 июля сообщила о сокращении чистого убытка по итогам первого полугодия 2013 года на 38% - до 793 миллионов евро. Убыток в пересчете на одну обыкновенную акцию компании составил 2,68 евро против убытка в 4,32 евро в январе-июне 2012 года. Выручка по итогам полугодия увеличилась на 1,3% и составила 12,3 миллиарда евро.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. Общая численность сотрудников компании составляет около 58,5 тысячи человек, из них около 19,3 тысячи - летный состав.

В 2004 году Air France объединилась с авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже. Air France-KLM выполняет рейсы в 124 страны по 254 направлениям, перевозя в год свыше 71 миллиона пассажиров. Число сотрудников составляет 102 тысячи человек. В авиапарке находится 590 воздушных судов.