Железными дорогами Греции заинтересовались три инвестора

Три инвестора заявили об интересе к покупке оператора греческих железных дорог TRAINOSE, сообщили РИА "Новости" в греческом фонде приватизации государственного имущества HRADF.

В понедельник завершился первый этап приватизации дорог, на котором инвесторы должны были заявить об интересе к приобретению 100% акций TRAINOSE. После оценки представленных выражений заинтересованности правление Фонда определит кандидатов, удовлетворяющих критериям включения в следующий этап конкурса, сообщили в HRADF.

В фонде полагают, что приватизация TRAINOSE будет способствовать обновлению и развитию компании по пассажирским и грузовым перевозкам, объединению инфраструктуры страны и улучшению доступа пассажиров и грузов к остальной части Европы, что даст дополнительные возможности греческой экономике и создаст значительное количество новых рабочих мест.

В фонде не сообщили, какие компании подали заявки. Однако председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Греции с официальным визитом, сообщила в понедельник днем на встрече с представителями Торгово-промышленной палаты Афин, что заявку подали Российские железные дороги. Как сообщили РИА Новости два источника в предпринимательских кругах, РЖД подали совместную заявку с греческой компанией Gek Terna. Помимо этого, выражение заинтересованности поступило от французской и румынской компаний.

Как сообщал УНИАН, греческое агентство по приватизации HRADF 19 августа объявило международный тендер на приобретение принадлежащих ему 100% акций компании по ремонту и содержанию железнодорожного транспорта ROSCO.

Согласно сообщению HRADF, тендерный процесс пройдет в два этапа. На первом этапе инвесторы должны заявить об интересе, на втором этапе инвесторы, вошедшие в окончательный список участников тендера, должны будут представить обязывающие финансовые предложения.

Железнодорожный оператор TRAINOSE перевозит 15 миллионов пассажиров и 4,5 миллиона тонн грузов в год, он заработал в 2012 году 148,191 миллиона евро выручки и 272,892 тысячи евро прибыли.