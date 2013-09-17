«МАУ»: обвинения «Swissport» в затягивании разбирательства между компаниями безосновательны

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» и компания по наземному обслуживанию «Интеравиа» считают безосновательными и подрывающими репутацию обвинения, высказанные компанией «Swissport» в адрес МАУ о якобы искусственном затягивании судебного разбирательства между компаниями.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе МАУ, текстом которого располагает УНИАН.

«Компания «Swissport» в пресс-релизе от 10 сентября 2013 года, а также вице-президент («Swissport» - УНИАН) Марк Скиннер в своих интервью продолжают распространять заведомо ложную информацию, целью которой является оказание давления на украинские судебные органы, в компетенции которых находится рассмотрение хозяйственного спора (между МАУ, Интеравиа и Swissport), - говорится в сообщении МАУ. – Продолжаются попытки лоббирования интересов частной компании путем вовлечения в хозяйственный спор государственных органов, прессы и общественности. Компания «Swissport» также спекулирует именами руководителей Евросоюза с целью добиться неправосудного судебного решения в свою пользу».

Спор между компанией МАУ и Swissport продолжается несколько лет. По информации СМИ, в 2006 году Swissport International приобрела у «Международных авиалиний Украины» долю в компании «Интеравиа», которая в дальнейшем была переименована в компанию «Свисспорт Украина». На тот момент МАУ согласилась на предложенные условия в надежде приобрести надежного партнера и в дальнейшем получать коммерческую выгоду от распределения дивидендов. Одновременно со сделкой купли-продажи МАУ был навязан на невыгодных условиях договор на 3 года, согласно которому авиакомпания вынуждена была оплачивать компании «Свисспорт Украина» услуги наземного обслуживания по цене, значительно превышавшей рыночную. Ожидания по поводу поступлений доходов от выплаты дивидендов также не оправдались.

После приватизации авиакомпании «МАУ» в апреле 2011 года между МАУ и Swissport International неоднократно проводились переговоры с участием акционеров авиакомпании с целью достичь договоренности о взаимовыгодных условиях партнерства, соответствующих законам рынка. При этом все предложения МАУ были отклонены и 6 марта 2012 года на собрании акционеров, инициированном компанией Swissport International, в нарушение условий договора между участниками, исключительно голосами представителей Swissport International, было принято решение о «размытии» доли МАУ в компании «Свисспорт Украина. В качестве защитной меры авиакомпания «МАУ» в июне 2012 года обратилась в суд, который в результате принял решение в пользу украинского авиаперевозчика.

«В настоящее время кассационная жалоба компании «Swissport» находится на рассмотрении в Высшем хозяйственном суде Украины, следующее судебное заседание назначено на 18 сентября 2013 года, окончательное решение по кассации на сегодняшний день не принято. Таким образом, распространение информации о решении суда в пользу МАУ со ссылкой на информированные анонимные источники в судебных органах Украины является прямым нарушением антикоррупционного законодательства нашего государства», - подчеркнули в пресс-службе МАУ.

В авиакомпании назвали безосновательными обвинения в искусственном затягивании судебного разбирательства. «Суд был вынужден приостановить рассмотрение спора более чем на три месяца именно по ходатайству представителей «Swissport». В общей сложности судебное рассмотрение в различных инстанциях прерывалось 8 раз – исключительно по инициативе «Swissport», - подчеркнули в авиакомпании.

Кроме того, беспочвенными остаются, по мнению МАУ, обвинения в размытии доли «Swissport» в совместном предприятии компаний. «Согласно судебному решению, принятому 27 марта 2013 года, 100% акций компании «Свисспорт Украина» (в дальнейшем – «Интеравиа») перешли в собственность МАУ. Таким образом, компания «Swissport» более не имеет доли в компании «Интеравиа»», - разъяснили в МАУ.

По заявлению руководства МАУ, все действия, предпринимаемые авиакомпанией с целью решения данного конфликта, продиктованы, прежде всего, заботой о пассажирах и направлены на обеспечение достойного уровня наземного обслуживания.

«Именно отсутствие необходимых инвестиций со стороны компании «Swissport» привело к резкому снижению уровня наземного обслуживания пассажиров МАУ, в частности, в аэропорту «Борисполь». Взнос компании «Swissport» в уставный капитал «Свисспорт Украина», составивший около 24 тысяч гривень (3 тыс. долл.), не позволял компании полноценно функционировать. Отсутствие какой-либо стратегии развития «Свисспорт Украина» в период, когда 70% ее акций принадлежали компании «Swissport», привело к крайне тяжелой ситуации», - подчеркивают в авиакомпании.

Вместе с тем, в МАУ сообщили, что в июле 2013 года авиакомпания инвестировала в компанию «Интеравиа» 7,993 млн грн (около 1 млн долл.), таким образом, размер уставного капитала компании достиг 8, 019 млн грн.

«Авиакомпания «МАУ» вынуждена была в крайне сжатые сроки принять стратегически важные решения по оказанию организационной и финансовой поддержки «Интеравиа», – цитирует пресс-служба вице-президента МАУ по корпоративным вопросам Александра Бобровникова. – Инвестированные средства были направлены на развитие и укрепление технической базы «Интеравиа». Кроме того, авиакомпания МАУ выдала дополнительные гарантии на закупку оборудования».

По информации МАУ, увеличение уставного капитала позволило компании «Интеравиа» привлечь дополнительные человеческие и организационные ресурсы. В частности, количество сотрудников по состоянию на конец августа 2013 года достигло 1150 человек, что на 60% больше, чем в августе 2012 года. «Мы закупаем необходимую технику – на данный момент компания заключила договоры на поставку спецтехники общей стоимостью более 12 миллионов гривень», – отметил генеральный директор «Интеравиа» Александр Сураев.

Не соответствует действительности, по информации МАУ, информация об увольнении троих менеджеров компании «Свисспорт Украина». Как разъяснили в авиакомпании, бывший генеральный директор «Свисспорт Украина» уволился из компании «Интеравиа» и перешел в «Swissport» по причинам, озвученным им как более привлекательные финансовые условия контракта, возможность реализовать накопленные за период работы в «Свисспорт Украина» за пределами Украины опционы и бенефиты только при условии работы в компании «Swissport».

«Компании «МАУ» и «Интеравиа» считают вышеуказанные выступления компании «Swissport» в прессе попыткой прямого вмешательства в свою деятельность. Подобная дезинформация призвана нанести ущерб безукоризненной репутации компании «Международные авиалинии Украины», сложившейся за 20 лет ее успешной работы на рынке Украины и Европы. В решении спора между МАУ и компанией «Swissport» имеют место попытки оказать давление на руководство авиакомпании со стороны различных структур, - отмечают в авиакомпании.- Однако, корпоративная политика МАУ предусматривает решение любых спорных вопросов исключительно в рамках правового поля, без использования административных методов давления. Юристы авиакомпании дадут надлежащую оценку инсинуациям со стороны компании «Swissport»». Как подчеркнули в МАУ, руководство авиакомпании и компании «Интеравиа» убеждено, что заявления «Swissport», ставящие под сомнение компетентность судебной системы Украины, подрывают доверие к нашей стране, снижают ее инвестиционную привлекательность и действительно способны нанести ущерб национальным интересам Украины.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. МАУ намерена в 2013 году увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.