У поезда Киев-Донецк будет дополнительная остановка на станции «Дарница»

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» с 27 октября добавит в график движения электропоезда «Интерсити+» сообщением Киев-Донецк-Киев дополнительную остановку на станции «Дарница», сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«Таким образом, в Киеве поезд будет делать две остановки: станция «Киев-Пассажирский» (конечная) и станция «Дарница». Это позволит пассажирам, едущим из Киева\Донецка или других городов по маршруту следования поезда, сесть на поезд или выйти из него в левобережной части Киева, существенно сэкономив время и деньги на дорогу до или от вокзала. В прошлом останутся дорожные заторы и «форсирование» мостов», - подчеркнули в «Укрзализныце».

При этом, как отметили в ведомстве, время в пути и стоимость проезда в поезде Интерсити+ осталась без изменений.

«Украинская железнодорожная скоростная компания» постоянно работает над максимальной адаптацией услуг к потребностям пассажиров. В частности, 31 марта маршрут поездов №169/170 Киев-Львов-Киев также продолжен до ст. «Дарница», а с 26 мая остановку на станции «Дарница» делают поезда №155/156, №161/162 и №163/164 сообщением Киев-Харков-Киев. Такие нововведения были позитивно оценены пассажирами», - отмечается в сообщении «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года. УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.

В настоящее время скоростные электропоезда категории «Интерсити+» следуют из Киева в Днепропетровск, Донецк, Львов и Харьков. С 26 мая «Интерсити+» по маршруту Киев-Днепропетровск-Киев был продлен до Запорожья. А с 27 мая Приднепровская железная дорога запустила скоростной поезд «Интерсити+» (Hyundai Rotem) №152/151 по маршруту Днепропетровск-Симферополь.