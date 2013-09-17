Попов поручил найти инвестора для покупки трех поездов городской электрички

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов дал поручение профильному заместителю найти инвестиционно-финансовый ресурс для приобретения в будущем году трех новых поездов украинского производителя, приспособленных для потребностей городской электрички.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как ранее сообщал заместитель председателя КГГА Михаил Костюк, главной проблемой невыхода на линию электричек является изношенность поездов – некоторые из них эксплуатируются более 30 лет. По приблизительным подсчетам, из-за этого на бюджет города ложатся дополнительные расходы на ремонт и содержание в сумме около 3 млн грн в месяц. Новый подвижной состав позволил бы уменьшить нагрузку на городской бюджет.

Кроме того, проект «Городская электричка» решено выделить в отдельное коммунальное предприятие с последующим переформатированием его в партнерский проект с железной дорогой. Такой шаг позволил бы не обременять КП «Киевпастранс», в ведомстве которого сейчас находится кольцевая электричка, несвойственным для него видом общественного транспорта.

Напомним, что перевозка пассажиров городской электричкой была начата в августе 2009 года.

В рамках реализации проекта городской электрички сейчас организовано движение электропоездов по Киевскому транспортному кольцу с 15-ю узлами для пересадки (с учетом двух - “Зенит” и “Рубеживская”, которые сейчас временно не работают из-за ремонта): “Киев-Пассажирский”, “Выдубичи”, “Левый берег”, “Дарница”, “Левобережная”, “Троещина”, “Киев-Петровка”, “Вышгородская”, “Сырец”, “Борщаговка”, “Киев-Волынский”, “Караваевы дачи” и “Троещина-2”.

Поезда курсируют во время пик, то есть утром и вечером.

В ближайшей перспективе власти Киева планируют обустроить две новые станции городской электрички: “Протасов Яр” и “Киевская-Русановка”

Согласно информации КГГА, доход от перевозок пассажиров городской электричкой составляет приблизительно 1 млн грн в месяц, из которых половина перенаправляется Юго-западной железной дороге за техническое обслуживание подвижного состава.