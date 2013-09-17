Приднепровская железная дорога за 6 дней предупредила кражу имущества на 2,4 тыс. грн

Работники военизированной охраны Приднепровской железной дороги с 9 по 15 сентября предупредили 10 краж грузов и имущества железной дороги на сумму 2,4 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Приднепровской железной дороги.

Согласно сообщению, 10 сентября 2013 года на станции «Таврийск» оперативная группа стрелковой команды Мелитополь во время оперативно-профилактических мероприятий предупредила кражу 430 кг угля безработной женщиной, которую передали в милицию. Также 11 сентября текущего года на станции «Деевка» оперативная группа стрелковой команды Днепропетровск предупредила кражу металлических деталей грузового вагона. Подозреваемый задержан и передан в милицию.

Как сообщал УНИАН, работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги совместно с милицией в январе-августе 2013 года предупредили 312 краж грузов и имущества железной дороги на сумму 260 тыс. грн.

Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.