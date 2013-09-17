«Укрзализныця» сократила на 11% потребление топлива для производства тепловой энергии

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в рамках внедрения программ энергоэффективности и энергосбережения за 6 месяцев текущего года сократила потребление всех видов топлива для производства тепловой энергии на 10,6%, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

«За 6 месяцев 2013 года затраты котельно-печного топлива на производство тепловой энергии уменьшились на 10,6% по сравнению с показателями первого полугодия 2012 года. При этом затраты природного газа сократились на 5,9 млн кубометров (8,3%), угля – на 1,7 тыс. тонн (12,6%), мазута – на 0,9 тыс. тонн (38,7%)», - отмечается в сообщении «Укрзализныци».

По информации ведомства, работа по сокращению энергоресурсов ведется планомерно, в течение многих лет. В частности в период с 2000 по 2012 годы в стационарной теплоэнергетике потребление угля сократилось на 84% (113,9 тыс. тонн), мазута – на 92,8% (55,2 тыс. тонн), природного газа – на 45,6% (98,4 млн кубометров).

«Уменьшение затрат топлива стало возможным за счет реконструкции устаревших котельных и установки новых, высокоэффективных котлов, а также за счет перевода угольных и мазутных котельных на газ и электроэнергию», - подчеркнули в «Укрзализныце».

В ведомстве также сообщили, что с 2005 по 2013 год специалисты вывели из эксплуатации 23 мазутных котельных. На Львовской, Южной и Юго-Западной железных дорогах мазутных котельных нет вообще. «К 2015 году в рамках выполнения «Программы перевода мазутных котельных на использование других видов топлива на железнодорожном транспорте на 2011-2015 годы» из эксплуатации будут выведены все мазутные котельные», - сказано в сообщении «Укрзализныци». При этом в ведомстве уточнили, что на данный момент завершаются работы по реконструкции мазутных котельных и переводу их на природный газ в локомотивном ДЕПО «Херсон» Одесской железной дороги и на колейной машинной станции «Старобельск» Донецкой железной дороги.

Кроме того, с 2005 по 2013 годы выведены из эксплуатации 1303 застарелых угольных котельных. Одновременно выросло количество газовых котельных – на 43,5% за период с 2005 по 2013 годы.

Всего железные дороги Украины используют 568 угольных, 10 мазутных и 774 газовых котельных.

Как ранее сообщал УНИАН, благодаря внедрению энергосберегающих технологий и современному энергоэффективному оборудованию «Укрзализныця» с 2000 года сократила электроемкость железнодорожного транспорта на 41,8% - до 8,74 тонн условного топлива на 1 млн т/км.

В целом железнодорожный транспорт Украины ежегодно использует около 400 тыс. тонн дизтоплива, 6,2 млрд кВт/ч электроэнергии, 145,4 млн куб. м природного газа, 90,3 тыс. тонн угля, 10,6 тыс. тонн бензина и 4,5 тыс. тонн мазута.