Железные дороги Украины с начала года перевезли около 12 млн тонн зерна
Железные дороги Украины по состоянию на 17 сентября 2013 года перевезли 11,744 млн тонн зерна, задействовав при этом 183,757 тыс. вагонов, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администраций железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).
Согласно сообщению, с начала года по состоянию 17 сентября железные дороги Украины перевезли около 10,5 млн тонн зерновых культур на экспорт, а на внутренний рынок - 1,3 млн тонн зерна.
В частности, ЮЗЖД перевезла 3643,9 тыс. тонн, Южная - 3388,4 тыс. тонн Львовская - 1245,6 тыс. тонн, Одесская - 1245,6 тыс. тонн, Приднепровская - 560,9 тыс. тонн, Донецкая железная дорога перевезла 485,8 тыс. тонн.
При этом, средняя ежесуточная норма железных дорог Украины составила 0,045 млн тонн зерновых культур (708 зерновозов).
Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ на уровне 28 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Министерский прогноз урожая зерновых и зернобобовых в т.г. составляет около 58 млн тонн. Украинские аграрии с начала 2013-2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014 гг.) и к 6 сентября поставили на внешние рынки более 4,1 млн тонн зерна, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.