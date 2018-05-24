Глава ассоциации автоимпортеров: «Украинский автопром сам себе выкопал яму»

Утилизационный сбор, вступивший в силу с 1 сентября текущего года, вызвал широкий резонанс в обществе. Противники этого налога, число которых значительно превышает количество его сторонников, обращались неоднократно к властям с просьбой урегулировать соответствующий закон. Как результат - глава государства Виктор Янукович поручил Кабмину устранить в документе все расхождения с международными обязательствами Украины в рамках Всемирной торговой организации. Как на сегодня обстоят дела с утилизационным сбором, чего следует ожидать на авторынке рассказал в интервью УНИАН глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

- Олег Юрьевич, как Вы оцениваете первые недели "работы" утилизационного сбора?

- Мы рекомендовали всем дилерам и импортерам завезти до 1 сентября, до вступления в силу закона об утилизационном сборе, максимум автомобилей. Сейчас в основном регистрируются и продаются именно эти машины, при сделках с ними не требуется справка об уплате налога. Парка таких авто у импортеров хватит приблизительно на 1-1,5 месяца работы.

Следует также отдать должное Миндоходов, которое уже урегулировало выдачу справок об уплате утилизационного сбора на таможне. Образец документа опубликован на сайте для ознакомления.

- И все же, закон требует доработки? Какие нюансы всплыли?

- Мы не раз заявляли, что закон об утилизационном сборе лоббировался автопроизводителями. И надо же, они сами себе «выкопали яму». К примеру, один любопытный нюанс: автомобили, импортированные и растаможенные до 1 сентября, на учет в ГАИ можно поставить без уплаты сбора, а произведенные в Украине и непроданные до 1 сентября - нельзя. Вот такая «недоработка».

Что касается «утилизационной» проблемы в целом, то мы разработали и намерены лоббировать принятие трех законопроектов. Один из них – о полной отмене сбора. Второй предполагает уплату этого налога всеми без исключения в размере 1 тыс. грн. И третий вариант – о переходе с начала следующего года, наряду с утилизационным сбором, на стандарты качества автомобилей Евро-4, а с 1 июля - на Евро-5, что подразумевает снижение вредных выбросов. Причем последняя норма должна действовать как для импортных, так и для отечественных автомобилей. Посмотрим, как поддержат этот законопроект «экологи»-инициаторы утилизационного сбора.

- Что, по Вашему мнению, будет с импортом автомобилей в ближайшие полгода? Как ситуация отразится на ценах?

- Можно с уверенностью сказать, что налицо будет падение рынка. Конкретно на сколько, спрогнозировать сложно, но предположительно на 20-25%.

Что касается стоимости авто, то определенно они будут дорожать. Цена автомобиля формируется с учетом стоимости от завода-производителя, акцизного сбора, пошлины, спецпошлины, НДС плюс утилизационный сбор. Импортеры будут поступать по-разному: кто-то может продавать автомобили по старой цене, без учета сбора, а потом в один момент, когда закончится «запас», увеличить стоимость на сумму налога. Кто-то, подняв уже сейчас цены, за счет сегодняшних покупателей будет абсорбировать затраты будущих клиентов. Маркетинговая политика у каждого своя.

На сегодня импортируемые автомобили в основном идут на таможенные склады, так как нет смысла их растамаживать: существует поручение Президента об отмене коэффициентов и установлении единой суммы утилизационного сбора в размере 5,5 тыс. грн. Тем более, согласно Таможенному кодексу, импортеры имеют право в течение года без растаможки держать автомобили на таможенном складе. Вот так обстоят дела.

- Какой можно предположить дальнейший сценарий развития событий?

- Все зависит от того, какой путь выберет Украина. Если реализуется курс на евроинтеграцию, то в этом случае украинский экспорт в Россию будет перекрыт. А автомобили, которые производятся в Украине (за исключением Skoda завода «Еврокар»), не соответствуют принятому в Европе стандарту топлива Евро-5, то есть, не подходят для рынка ЕС. Такие авто, по европравилам, должны с конвейера сразу идти на утилизацию.

То же самое и с безопасностью. В странах ЕС уже давно запрещен выпуск автомобилей менее чем с двумя подушками безопасности. У нас же производят машины максимум с одной подушкой в самой «люксовой» комплектации. Таким образом, наши автомобили просто будет некуда и некому продавать. Конечно, спецпошлину в таком случае отменят. Но если утилизационный сбор будут платить все, то «тепличные» условия для нашего автопрома, естественно, закончатся.

А когда «свернется» искусственный монополизм, тогда, возможно, и придет настоящий инвестор. Отечественным производителям придется задуматься, что нужно не зарабатывать на машинокомплектах, а начать производить перспективные, добротные автомобили.

- Возможен ли компромисс в противостоянии импортеров и автопроизводителей?

- Автопроизводители к компромиссу не готовы. К примеру, когда компания Citroen в 2009 году хотела инвестировать 180 млн долл. в постройку завода в Броварском районе, они даже не смогли пообщаться с тогдашним премьер-министром в силу того, что его «плотно» окружали люди, связанные с автопроизводством.

Владельцы нынешних автосборочных предприятий утверждают, что желают прихода инвестора. Но они хотят, чтобы он собирал автомобили на их производственных мощностях, а этого не будет.

Иностранные инвесторы если придут, то построят заводы с нуля. Затем начнут работать на минимальной рентабельности, продавать автомобили по «нормальным» ценам. При этом уже существующим автопредприятиям придется принять такие условия - не набивать карманы и демонстрировать прибыли, а работать.

- Ранее автопроизводители заявляли о необходимости построить в Украине 10 заводов по утилизации автомобилей стоимостью 7 млн евро каждый. Какое, по Вашему мнению, количество утилизационных центров необходимо Украине?

- Вполне хватит одного. К примеру, средний шредерный завод в Эссексе (Великобритания) имеет мощность переработки 450 автомобилей в час. За 12 часовую смену утилизируется более 5 тыс. автомобилей. Десять таких заводов могут утилизировать в день 50 тыс. автомобилей. За один месяц - 1,5 млн. Учитывая, что автопарк Украины составляет около 9 млн автомобилей, то за полгода можно утилизировать все. При этом на ежегодно необходимую утилизацию 200 тыс. автомобилей при такой мощности понадобится всего лишь 3 дня.

Кроме того, в Украине уже существуют такие центры утилизации. Мини-завод по разборке автомобилей находится в собственности «Евро финанс ЛТД».

- Кабмин планирует затраты пунктов приема транспортных средств на утилизацию компенсировать за счет "экологического" налога. То есть, украинцы оплатят утилизационные работы. А кто будет осуществлять утилизацию?

- На мой вопрос одному из министров о том, кто будет ведать пунктами утилизации, тот ответил, что это будет «Укравтопром». Но ни для кого не секрет, что ведущими автомобильными предприятиями в Украине владеют два украинских олигарха, которые входят в ТОП-20 богатейших людей страны. Им и пойдут эти деньги из бюджета. Ну давайте тогда в Налоговый кодекс внесем изменения – «экологический налог направляется в карманы…» и укажем в чьи.

Олег Гратило (УНИАН)