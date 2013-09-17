НКРСИ изъяла у «Голден Телекома» коды сети мобильной связи

На сегодняшнем заседании Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение об изъятии у «Голден Телекома» идентификационных кодов сети мобильной связи в связи с прекращением предоставления компанией услуг мобильной связи с 4 сентября 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Согласно сообщению, данное решение принято по заявлению компании «Голден Телеком».

НКРСИ изъяла международный идентификационный код сети подвижной связи (МNС) «05» и идентификационный код сети подвижной (мобильной) связи «39» на территории Украины в соответствии с лицензиями.

Изъятие кодов идентификации означает прекращение функционирования сети мобильной связи компании «Голден Телеком» в связи с невозможностью идентификации сети абонентами.

Как сообщал УНИАН, ранее компания «Голден Телеком»объявила, что с 4 сентября 2013 года планирует прекратить предоставлять услуги мобильной связи всем своим абонентам. Для обеспечения непрерывного обслуживания абонентов мобильной связи «Голден Телеком», абонентам предлагалось получать дальнейшее обслуживание в сети «Киевстар» путем заключения нового соглашения и замены телефонного номера и SIM-карты.

Услуги фиксированной телефонной связи и интернета компании «Голден Телеком» предоставляются в обычном порядке, и абонентам, по их желанию, сохраняются прямые городские номера, если была оформлена эта услуга.

Как известно, в декабре 2007 года оператор мобильной связи "ВымпелКом" (Россия) приобрел 100% интегрированного поставщика услуг в СНГ Golden Telecom, который предоставляет услуги в крупнейших населенных пунктах России и стран СНГ, в т.ч. и в Украине («Голден Телеком»).

В настоящее время «Голден Телеком» входит в состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd., куда кроме него также входят компании «Киевстар» и «Украинские радиосистемы». В настоящее время происходит процесс переоформления лицензий на радиочастотный ресурс входящих в структурную бизнес-единицу компаний на «Киевстар».

Справка УНИАН. «Голден Телеком» оказывает услуги местной, междугородной и международной телефонной связи и передачи данных, интернет-услуги, и оказывала услуги мобильной связи стандарта GSM (торговые марки «Голден Телеком GSM» и UNI). Сеть мобильной связи «Голден Телеком» была запущена в декабре 1996 года в Киеве. Компания предоставляла услуги мобильной связи в Киеве и Одессе.