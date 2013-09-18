Dreamliner 787-9 успешно завершил первый испытательный полет

Первый испытательный полет новой модели самолета Boeing Dreamliner 787-9 прошел успешно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Новая удлиненная модель Dreamliner 787-9 позволяет брать на борт 290 пассажиров, то есть на 40 человек больше, чем предыдущая модель. Также самолет сможет совершать более длительные перелеты по сравнению с предыдущими моделями, отмечает агентство.

Самолет провел в воздухе около пяти часов, в течение которых тестировалась система управления. После этого Dreamliner приземлился в аэропорту Сиэтла, американский штат Вашингтон.

Программа испытаний Dreamliner 787-9 рассчитана на девять месяцев. Модель, на которой проводятся тесты, будет поставлена новозеландской Air New Zealand в середине 2014 года, сообщает Рейтер.

Полеты Boeing 787 Dreamliner были приостановлены всеми авиакомпаниями мира после того, как у одного из этих самолетов произошло возгорание аккумуляторной батареи в японском аэропорту. После проверок и внесенных усовершенствований в аккумуляторы с начала лета полеты были возобновлены. Однако проблемы с авиалайнером не прекратились. Самым известным происшествием стало возгорание на борту Dreamliner "Эфиопских авиалиний" в лондонском аэропорту "Хитроу" в июле. Как считают эксперты, причиной пожара могла стать неправильная работа аварийного приводного датчика.