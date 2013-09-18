МАУ и «Турецкие Авиалинии» увеличат количество рейсов между Киевом и Стамбулом

Авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» и «Турецкие Авиалинии» (Turkish Airlines) подписали договор о сотрудничестве, предусматривающем рост с 15 сентября 2013 года количества выполняемых рейсов между Киевом и Стамбулом, а также улучшение прямого сообщения между другими городами Украины и Стамбулом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

По информации авиакомпании, перевозчики подписали договор о совместной эксплуатации воздушных линий Киев – Стамбул (Международный аэропорт Ататюрка) – Киев, Киев – Стамбул (Международный аэропорт Сабина Гокен) – Киев, Донецк – Стамбул – Донецк, Одесса – Стамбул – Одесса, Симферополь – Стамбул – Симферополь, Киев – Харьков – Киев, Днепропетровск – Стамбул – Днепропетровск.

«Для пассажиров МАУ из регионов Украины начало такого сотрудничества означает возможность быстро и без пересадок добраться до Стамбула. Клиенты ведущего украинского перевозчика из других пунктов маршрутной сети смогут с комфортом попасть в Стамбул через столицу Украины», - отмечают в МАУ.

Как подчеркнули в авиакомпании, код-шеринговое соглашение не только увеличивает количество рейсов МАУ, связывающих Киев и Стамбул, предоставляет путешественникам из регионов возможность воспользоваться прямыми рейсами до Стамбула, но и открывает пассажирам авиакомпании «Турецкие Авиалинии» доступ к разветвленной маршрутной сети МАУ. «В киевском международном аэропорту «Борисполь» рейсы из Стамбула оптимально стыкуются со всеми рейсами маршрутной сети МАУ, отбывающими из Киева в столицы и ключевые города Европы, Объединенных Арабских Эмиратов, стран СНГ и Ближнего Востока», - подчеркивают в авиакомпании.

Комментируя открывающиеся возможности совместного использования маршрутов, корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая обратила внимание, что заключение договора о совместной эксплуатации воздушных линий – вполне логичный шаг для МАУ, предпринимающей все возможные меры для обеспечения пассажиров наибольшим количеством возможностей для комфортных авиапутешествий.

«Теперь наши уважаемые клиенты из Киева, регионов Украины и ключевых пунктов маршрутной сети МАУ могут быстро добраться до единственного в мире мегаполиса, расположенного сразу на двух континентах. Мы уверены, что пассажиры в полной мере оценят преимущества код-шерингового соглашения. Также мы рады приветствовать нового партнера – авиакомпанию «Турецкие Авиалинии» и надеемся, что сотрудничество ведущего украинского перевозчика и флагманской авиакомпании Турции будет чрезвычайно плодотворным», - цитирует пресс-служба Сацкую.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. МАУ намерена в 2013 году увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.

В июле МАУ и авиакомпания "Россия" заключили код-шеринговое соглашение с целью совместной эксплуатации воздушной линии Киев - Санкт-Петербург – Киев.