IBM намерена вложить в Linux еще 1 млрд долл.

Один из крупнейших игроков IT-рынка - компания IBM - объявил о планах по инвестиции еще как минимум 1 млрд долл. в развитие решений Linux и сопутствующих разработок с открытым исходным кодом, сообщают Вести.ru.

С соответствующим заявлением представители компании выступили на конференции LinuxCon в Новом Орлеане, штат Луизиана, США.

В IBM рассказали, что планируют вложить средства в Linux-разработки для серверов IBM Power и облачной среды. В следующем году заявленные инвестиции будут главным образом сосредоточены на новых микрочипах Power 8 и вспомогательной инфраструктуре для них. Ожидается, что такие серверы появятся уже в следующем году.

Генеральный менеджер IBM Power Systems Group Дуг Бэйлог считает операционную систему Linux идеальным решением для крупных облачных хранилищ.

По его словам, заявленные инвестиции будут ориентированы на коммерческих клиентов, разработчиков софта и студентов, однако конкретные размеры программ пока не определены. Помимо самого ядра Linux, IBM планирует поддерживать разработку таких сторонних технологий, как OpenStack, распределенные системы вычислений и прочие.

IBM также рассчитывает увеличить численность программистов в своем французском центре Power Systems Linux Center в Монпелье. Аналогичные центры располагаются в Нью-Йорке, Техасе и Пекине.

Кроме того, ранее на прошлой неделе президент подразделения комплексных решений в IBM Taiwan Дилан Вей заявил, что в ближайшие три года компания планирует вложить порядка $1 млрд в развитие своей серверной линейки System X.

Под брендом System X компания выпускает массовые x86-серверы для среднего и малого бизнеса. Как раз на днях IBM анонсировала новые продукты в линейке, такие как серверы NextScale System и System x4650 M4 на базе чипов Intel Xeon E5-2600 v2.