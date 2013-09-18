«Укрзализныця» хочет увеличить скорость движения контейнерных и комбинированных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» изучает возможность увеличения скорости движения контейнерных и комбинированных поездов до 90 км/час в нагруженном состоянии и 100 км/час при пустых вагонах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

«В ближайшее время будет проведена комплексная программа оценки влияния движения с такими скоростями на инфраструктуру, а уже в ноябре текущего года планируется запуск экспериментальных рейсов», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

При этом в ведомстве сообщили, что в январе-августе по территории Украины в составе контейнерных поездов провезли 52 967 контейнеров (на 18% меньше аналогичного показателя 2012 года), включая 5077 контейнеров, перевезенных комбинированным поездом «Викинг».

«Принимая во внимание потенциал рынка транспортных услуг, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ведет постоянную работу по привлечению дополнительных грузопотоков и расширению географии международных проектов с участием «Укрзализныци», - отметили в ведомстве.

Такая работа, согласно сообщению, включает различные сферы деятельности: тарифную политику, техническое перевооружение, создание новых информационных технологий, обустройство приграничных переходов, усовершенствование технологий перевозок, сервиса услуг.

Как подчеркнул первый заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Иван Хорьяков, ведомство и далее будет работать над созданием новых возможностей для клиентов. «На финишной прямой процесс присоединения Турции к проекту «Викинг». Идет активная работа по запуску нового контейнерного поезда «Ильичевец» совместно с транспортно-экспедиторской компанией «Левада – Карго». Мы работаем над уменьшением времени на технические процедуры», - цитирует пресс-центр Хорьякова.

В «Укрзализныце» также напомнили, что перевозки в составе контейнерных поездов составляют до 40% от общего объеме перевозки контейнеров. Сейчас по территории Украины проходят 14 контейнерных поездов.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог страны. Железнодорожный транспорт обеспечивает 82% грузовых и около 50% всех пассажирских перевозок в Украине. На железных дорогах Украины функционируют 1492 железнодорожных станции, 55 локомотивных и 48 вагонных депо.