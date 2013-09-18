«Укрзализныця» добавила вагоны в поезда для выезда пассажиров c мест отдыха

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 8 дополнительных вагонов в составы поездов, пользующихся повышенным спросом у пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» добавила один вагон в состав поезда № 92/91 Львов - Киев (отправление из Львова - 19, 20, 24, 26 и 28 сентября, из Киева - 20, 21, 25, 27 и 29 сентября), один вагон в состав поезда № 88 Ковель - Симферополь (отправление из Ковеля - 19 и 22 сентября, из Симферополя - 20 и 23 сентября), два вагона в состав поезда № 88 Ковель - Симферополь (отправление из Ковеля - 20 сентября, из Симферополя - 21 сентября)/

Один вагон добавлен в состав поезда № 86 Львов - Симферополь (отправление из Львова - 22 и 26 сентября, из Симферополя - 23 и 27 сентября), два вагона в состав поезда № 118/117 Черновцы - Киев (отправление ежедневно из Черновцов - с 24 по 29 сентября, из Киева - с 25 по 30 сентября), один вагон в состав поезда № 608 Черновцы - Львов (отправление из Черновцов и Львова - 21, 23 и 27 сентября).

«Укрзализныця» также осуществляет ежедневный мониторинг пассажиропотока и спроса на билеты, включает дополнительные вагоны в наиболее востребованные поезда и пытается найти резервы для формирования дополнительных поездов на отдельные даты. Исходя из этих данных, в августе дополнительные поезда назначались регулярно», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2013 года «Укрзализныця» перевезла 283,3 млн пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода 2012 года. В августе объем перевозок составил 37,4 млн пассажиров.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что пассажирские перевозки остаются для отрасли убыточными. В частности, в январе-июне 2013 года «Укрзализныця» понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1,5 млн грн.