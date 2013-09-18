Железнодорожный холдинг Польши увеличил прибыль на 70%

Варшава. Входящие в польский государственный железнодорожный холдинг PKP Group компании в прошлом году получили 121,5 млн долл. чистой прибыли, что на около 50 млн долл., или 70% больше, чем в предыдущем году.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные польским агентством РАР, которое опубликовало финрезультаты компании со ссылкой на ее годовой отчет.

В пресс-службе РКР сообщили УНИАН, что окончательная версия отчета за прошлый год пока еще не готова, не уточнив, когда документ может быть опубликован.

РАР сообщил, что выручка всех компании, входящих в холдинг, в прошлом году составила 3,7 млрд долл.

Самые лучшие финансовые результаты продемонстрировали материнская компания железнодорожного холдинга - PKP S.A. и перевозчик грузового транспорта - PKP Cargo.

Наибольший убыток традиционно получила компания, управляющая железнодорожной инфраструктурой, PKP PLK, которая увеличила его, по данным РАР, по сравнению с предыдущим годом на 25% - до 234 млн долл.

Пассажирский перевозчик, PKP Intercity, получил более 6 млн долл. убытка, что более, чем вдвое больше озвученных в начале текущего года прогнозов.

Большая часть других компаний, входящих в холдинг, ухудшили свой финансовый результат за исключением PKP LHS, которая увеличила прибыль на более, чем 15% - до почти 11 млн долл.

Справка УНИАН. Польское правительство создало железнодорожный холдинг PKP Group в 2001 году в рамках реструктуризации отрасли и в его состав вошли 9 компаний, поделенные в зависимости от выполняемых функций: перевозчики грузов, перевозчики пассажиров и занимающиеся железнодорожной инфраструктурой компании.

На конец 2011 года холдинг оценивал свои основные средства в 1,4 млрд долл. (по текущему курсу 1USD=3,2 PLN).